Gasolineros piden gradualidad en pagos electrónicos

MONCLOVA, COAH.- Empresarios gasolineros solicitaron que la reducción del uso de efectivo en las estaciones de servicio se implemente de manera gradual, al advertir que una aplicación inmediata podría generar complicaciones para los consumidores y afectar la operación de los establecimientos.

Gerardo Oyervides, empresario del sector gasolinero, señaló que la publicación de la disposición en el Diario Oficial de la Federación (DOF) representa un avance hacia la digitalización de los pagos, pero consideró necesario establecer condiciones para que usuarios y empresarios puedan adaptarse.

Explicó que, a través de Onexpo, buscan establecer una negociación con las autoridades para encontrar alternativas que permitan cumplir con la disposición sin afectar las fuentes de empleo ni dificultar las compras de combustible.

Riesgos de la digitalización en gasolineras

Uno de los principales riesgos, advirtió, son las fallas en el servicio de internet y en las terminales bancarias, que pueden impedir la autorización de una transacción, incluso cuando el cliente cuenta con saldo suficiente en su tarjeta.

Señaló que esta situación dejaría sin alternativas a quienes no acostumbran utilizar efectivo y dependen exclusivamente de sus tarjetas para realizar compras, además de generar retrasos en el servicio de las gasolineras.

Oyervides también advirtió que la medida podría provocar congestionamientos, debido a que muchos automovilistas realizan cargas diarias de 200 o 300 pesos, por lo que cualquier demora en el proceso de pago incrementaría los tiempos de atención.

Consideró que no toda la población tiene acceso a tarjetas bancarias o conoce el funcionamiento de las transferencias electrónicas, por lo que pidió establecer un periodo de adaptación.

Necesidad de un periodo de adaptación

"Que si se va a llevar a cabo este decreto, que sea de una forma gradual para que toda la ciudadanía empiece a entrar y que diga: tengo que adquirir una tarjeta, tengo que ir al banco, tengo que aprender cómo se maneja y cómo se mueve", expresó.

El empresario reconoció que la digitalización representa una alternativa para mejorar los procesos administrativos, pero sostuvo que los consumidores deben conservar la posibilidad de elegir cómo realizar sus pagos.

"Consideramos que es una buena alternativa para una situación administrativa, pero para el control de la ciudadanía, realmente no; le debes de dar la opción de que ellos puedan decidir", manifestó.