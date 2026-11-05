CANACO pide reducir comisiones bancarias por pagos con tarjeta

MONCLOVA, COAH.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Monclova, Arturo Valdés Pérez, pidió al Gobierno Federal regular y reducir las comisiones que cobran los bancos por el uso de terminales de pago, ante la disposición para reducir el uso de efectivo.

Advirtió que la transición hacia los pagos electrónicos podría incrementar los costos de operación de los negocios y reducir sus márgenes de ganancia, debido a los cargos que deben cubrir por transacciones con tarjetas de crédito y débito.

Impacto de las comisiones bancarias en los comercios

Explicó que algunos comercios cobran a sus clientes un porcentaje adicional cuando pagan con tarjeta, que puede alcanzar alrededor del 3 por ciento, por lo que consideró necesario que las autoridades regulen estas prácticas y revisen las comisiones bancarias.

"También se debe regular. Yo últimamente he visto en los comercios que las mayores ventas las tenemos con tarjeta de débito o de crédito. ¿Ayudar a que los bancos se hagan más ricos? Porque ya va a ser pura tarjeta y te siguen cobrando las comisiones", expresó.

Valdés Pérez indicó que los bancos cobran por las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito, además de otros mecanismos electrónicos, lo que representa un gasto adicional para los comerciantes.

Consideró que el Gobierno Federal debe intervenir para proteger al sector comercial y evitar que la digitalización de los pagos termine beneficiando principalmente a las instituciones bancarias.

Adaptación a los nuevos métodos de pago

También advirtió que la disposición podría afectar a trabajadores de distintos oficios, como albañiles, y a personas que reciben sus ingresos en efectivo, quienes tendrían que adaptarse a los nuevos mecanismos de pago.

El presidente de CANACO reconoció que todavía no existe suficiente experiencia en México sobre el impacto que tendrá esta medida, por lo que será necesario evaluar su funcionamiento y las consecuencias para los distintos sectores económicos.

Aunque señaló que la disposición ya fue aprobada y los comerciantes tendrán que ajustarse a su implementación, insistió en que deben revisarse los costos que asumirán los establecimientos.

Por un lado nos ayuda, pero por otro lado también nos va a pegar en la economía. Los porcentajes de ganancias se nos van a reducir más.