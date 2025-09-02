Apoyo a familias afectadas por desbordamiento en Ejido Chulavista

Por instrucciones precisas del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno del Estado respondió de inmediato ante la contingencia provocada por la fuerte lluvia atípica y el rompimiento de un dique registrado el lunes 1 de septiembre en el Ejido Chulavista, municipio de Ocampo.

El subsecretario de gobierno en la región centro-desierto Sergio Sisbeles Alvarado dirigió las acciones que emprendieron autoridades estatales y municipales, al llegar a esta comunidad alejada de la cabecera en Ocampo, recorrieron el Ejido para constatar los daños, que incluyen calles severamente afectadas, viviendas con deterioro estructural y familias que perdieron parte de su patrimonio. Desde el primer momento, el Gobernador instruyó al Subsecretario Sisbeles que ninguna familia se quede sin apoyo y que la ayuda llegue de manera rápida y efectiva.

En la visita también participaron la alcaldesa de Ocampo Adriana Valdez López, el Coordinador Regional de Mejora, César Uriel Mata Sanmiguel, así como personal del DIF Estatal y Municipal, quienes realizaron levantamientos de evidencia para definir las acciones inmediatas de respaldo.

El Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno Municipal, implementará un plan de atención que contempla la rehabilitación urgente de calles, la entrega de apoyos a las viviendas afectadas y la protección de las familias más vulnerables.

"El compromiso es claro: estar cerca de la gente y atenderlos cuando más lo necesitan. Ninguna familia de Chulavista se quedará sola; cuentan con todo el respaldo del Gobierno de Coahuila", afirmó el Gobernador Manolo Jiménez Salinas al dar a conocer la instrucción.

Con esta respuesta, el Subsecretario del Gobierno Estatal enfatizó que seguirá trabajando de manera unida y solidaria con los municipios para garantizar el bienestar y la seguridad de las familias coahuilenses.