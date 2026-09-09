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Coahuila

Gorilazo 2026 traerá visitantes y derrama a Monclova

Se esperan más de 450 visitantes y 700 participantes en el evento off-road del 11 al 13 de septiembre.

Por Gerardo Martínez - 09 septiembre, 2026 - 04:40 p.m.
Participantes del Gorilazo 2026 durante el encuentro off-road en Monclova.
Participantes del Gorilazo 2026 durante el encuentro off-road en Monclova.
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      El Gorilazo 2026 generará una importante derrama económica para Monclova y la Región Centro con la llegada de más de 450 visitantes de otras ciudades, además de los más de 700 participantes inscritos.

      Impacto Económico del Gorilazo 2026

      El evento off-road se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2026 en Monclova y contará con más de 30 clubes confirmados.

      Oportunidades para el Comercio Local

      Arturo Valdez Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), destacó que el crecimiento del evento representa una oportunidad para el comercio local, debido al consumo que realizarán los visitantes durante su estancia.

      "Me están comentando que de fuera vienen más de 450 participantes", señaló.

      Explicó que

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