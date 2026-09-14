Caída del pasaje escolar en Coahuila: Javier Hernández del Ángel advierte riesgos

El transporte escolar formal registra una caída de alrededor de 30 por ciento en el pasaje debido a la competencia de vehículos particulares que ofrecen el traslado de estudiantes, informó Javier Hernández del Ángel, secretario general de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Centro de Coahuila (CTM).

Explicó que, a dos semanas del regreso a clases, este tipo de unidades ha cobrado fuerza en los planteles educativos, donde algunos padres de familia optan por contratar vehículos por medio de aplicación para trasladar a sus hijos.

Señaló que algunos de estos servicios podrían ser ofrecidos mediante plataformas digitales, aunque no existe una autoridad que, hasta el momento, esté interviniendo para frenar esta práctica.

Hernández del Ángel advirtió que esta situación implica un riesgo para los menores, debido a que los padres desconocen las condiciones del vehículo y si cuenta con un seguro para pasajeros.

Consideró que, en algunos casos, la decisión de contratar estos servicios puede estar relacionada con el precio, pues llegan a ofrecer traslados entre 30 y 40 pesos más baratos que el transporte escolar formal.

Descartó que la disminución del servicio formal se deba a problemas para cubrir determinadas rutas por cuestiones de inseguridad o falta de pavimentación, pues aseguró que las unidades trabajan por la mañana, al mediodía y por la tarde.

Precisó que el transporte escolar formal cuenta con seguro para pasajeros y con un fondo de contingencia establecido por la ley. En el caso de la organización que representa, este fondo asciende a 300 mil pesos.

Indicó que actualmente cuentan con alrededor de 30 combis, las cuales se encuentran debidamente plaqueadas y cumplen con los requisitos correspondientes.

El dirigente señaló que no han buscado un acercamiento con autoridades de Transporte y Vialidad para abordar la problemática, al considerar que hasta ahora estas gestiones no han dado resultados.