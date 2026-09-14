Intensifican limpieza en Monclova: Preparativos para el Grito de Independencia

A un día del Grito de Independencia, cuadrillas de limpieza intensificaron este fin de semana los trabajos de mantenimiento en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de mejorar la imagen ante las celebraciones patrias.

Las labores incluyeron limpieza y retiro de hierba en calles y espacios del sector, donde las cuadrillas fueron observadas desde temprana hora realizando trabajos de mantenimiento.

Acciones de la autoridad

Las acciones se llevan a cabo previo a las actividades conmemorativas del 15 y 16 de septiembre, con las que se celebrará el 216 aniversario de la Independencia de México.

El reforzamiento de la limpieza busca que el primer cuadro de la ciudad se encuentre en mejores condiciones ante la proximidad de las festividades y la llegada de ciudadanos que participarán en las actividades programadas.

Detalles confirmados

Los eventos serán encabezados por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, como parte de las actividades previstas para conmemorar las fechas patrias.

De esta manera, el Centro Histórico se prepara con labores de mantenimiento para recibir mañana la celebración del Grito de Independencia y posteriormente el desfile del 16 de septiembre.