Escuela Normal de San Juan de Sabinas celebrará el Día de la Madre

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El profesor Virgilio Nieto López, director de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas "Profesor Federico Borjón de los Santos", informó que, estudiantes y personal docente del plantel ya preparan los festejos para celebrar el Día de la Madre. El evento busca reconocer a las reinas del hogar por su labor y dedicación.

Nieto López recordó que, previo a esta celebración, la comunidad normalista participó en los festejos del Día del Niño, como ya es tradición cada año.

Señaló que, estas actividades forman parte de la formación integral de los futuros docentes, fomentando valores y el compromiso social con la comunidad.

El director destacó que hoy están a escasos días de llevar a cabo el homenaje a las madres. La celebración está programada para el próximo 11 de mayo en las instalaciones de la institución, donde se espera la asistencia de las familias de los alumnos y personal del plantel.

De acuerdo con el directivo, estudiantes y maestros trabajan en la organización de un programa cultural que incluirá presentaciones artísticas, música y mensajes dedicados a las madres. El objetivo es brindar un momento emotivo y significativo para todas las invitadas.

Con este festejo, la Escuela Normal Experimental refrenda su compromiso de mantener vivas las tradiciones y fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad.

El profesor Virgilio Nieto López reiteró la invitación a todas las madres de familia para que asistan y disfruten del evento preparado en su honor.