Incendio de autobús en Monclova deja mercancía perdida

Un autobús que transportaba a comerciantes de Monclova se incendió durante la madrugada mientras circulaba por carretera, dejando como saldo la pérdida total de la mercancía, aunque todos los ocupantes lograron salir ilesos.

De acuerdo con testigos, la unidad —un camión Volvo blanco con franjas celestes y doble eje trasero— regresaba procedente de Acuña cuando ocurrió el siniestro. El operador fue identificado como Juan.

Aunque hasta el momento no se han determinado las causas del incendio, se presume que pudo tratarse de una falla mecánica. El fuego consumió rápidamente el vehículo, así como la mercancía y calzado que transportaban los comerciantes.

A pesar de lo aparatoso del incidente, todos los pasajeros alcanzaron a descender a tiempo, evitando una tragedia mayor.

Tras lo ocurrido, familiares y conocidos expresaron su solidaridad con los afectados. Nora Riojas compartió un mensaje de aliento en el que destacó que, pese a la pérdida material, lo más importante es que todos se encuentran con vida. "Todo su esfuerzo quedó en cenizas, pero están bien, con vida para salir adelante", expresó, al tiempo que hizo un llamado a mantener la fortaleza ante la adversidad.

El hecho ha generado muestras de apoyo entre la comunidad, que reconoce el impacto económico para los comerciantes, pero también resalta que no hubo pérdidas humanas.