Diego Garduño asegura vigilancia en la Región Carbonífera durante elecciones

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Los operativos de presencia y vigilancia realizados previo, durante y después de las campañas de candidatos y el proceso electoral, no frenarán las diligencias de cateos en la cuenca, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán. Aseguró que las acciones de investigación se mantienen activas.

Por disposiciones del Fiscal, el maestro Federico Fernández Montañez, y en cumplimiento a la estrategia de blindaje y seguridad que encabeza el Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se establecen patrullajes de manera constante en la región. El objetivo es generar acciones de proximidad, prevención y mayor contacto con la ciudadanía, fomentando la cultura de la denuncia.

El delegado detalló que las denuncias de atención ciudadana se reciben los lunes en Sabinas y los martes en Múzquiz, como parte del esquema de cercanía con la población.

Reiteró que se mantiene el blindaje permanente de la Región Carbonífera para garantizar la tranquilidad de las familias y el desarrollo de las actividades electorales.

Añadió que, en la vigilancia de las campañas electorales participan de manera coordinada los tres órdenes de gobierno. Están involucradas las corporaciones del fuero federal, estatal y municipal, además de todas las instancias en materia de seguridad pública.

"Estamos para servirles y eso incluye a la Guardia Nacional, la MARINA y el Ejército", puntualizó.

Garduño Guzmán destacó que, durante los arranques de campaña no se presentaron incidentes. Todo fue supervisado en las sedes de Nueva Rosita y Múzquiz con patrullajes permanentes.

Añadió que, estas acciones concluirán hasta después del proceso electoral para que todo transcurra con normalidad, sin que ello merme las diligencias de cateos en la región.