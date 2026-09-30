Feria Monclova 2026: Carlos Villarreal invita a disfrutar de la celebración

Todo está listo para que este jueves 1 de octubre arranque la Feria Monclova 2026, con la inauguración y ceremonia de coronación de la nueva soberana, encabezadas por el alcalde Carlos Villarreal en la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle. La fiesta se extenderá hasta el 18 de octubre con espectáculos y actividades para toda la familia.

La ceremonia de coronación se llevará a cabo a las 8:00 de la noche, con la participación de 13 candidatas que buscarán convertirse en la reina de esta edición. Posteriormente, las y los asistentes podrán disfrutar de la presentación musical de Fara Fara Dúo, como parte de la cartelera preparada para esta noche inaugural.

Del 1 al 18 de octubre, la Feria Monclova contará con una amplia cartelera de grupos musicales, espectáculos y opciones de entretenimiento para públicos de todas las edades. La mayoría de las actividades serán gratuitas para que las familias de Monclova y la región puedan disfrutar de esta celebración.

La feria se realiza con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, en coordinación con el gobierno municipal, como parte del trabajo en equipo para impulsar eventos que promuevan la convivencia familiar, el turismo y la actividad económica de la región. La programación completa puede consultarse en la página oficial de Facebook Feria de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal invitó a las familias de Monclova y de los municipios vecinos a sumarse a esta celebración, disfrutar de las actividades y ser parte de una fiesta que también representa una oportunidad para fortalecer el turismo y generar una importante derrama económica para la ciudad.

"Invitamos a todas las familias de Monclova y de la Región Centro-Desierto a que nos acompañen y disfruten de la Feria Monclova 2026. Tenemos preparada una gran cartelera musical y actividades para todos, con muchas opciones gratuitas para que nadie se quede sin vivir esta fiesta. Queremos recibirlos con los brazos abiertos y que juntos disfrutemos de esta gran celebración", señaló el alcalde.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado para impulsar actividades que generen oportunidades para la economía local, promuevan el turismo y ofrezcan a las familias espacios de convivencia y entretenimiento.