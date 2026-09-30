Comercios de Monclova se preparan para Halloween con decoraciones

La zona Centro de Monclova comienza a cambiar de rostro. Los monstruos, brujas, calaveras, máscaras y demás personajes de terror ya aparecen en vitrinas, fachadas y entradas de los comercios.

En algunos establecimientos, los artículos alusivos a la celebración comparten espacio con disfraces y máscaras, mientras que en otros las decoraciones ya fueron colocadas en el exterior para llamar la atención de quienes recorren el primer cuadro de la ciudad.

Figuras de personajes terroríficos, calaveras y brujas comienzan a multiplicarse entre los comercios, anticipando una celebración que cada año gana mayor presencia en Monclova.

Y no es solamente la venta de productos. Algunos negocios han convertido parte de sus fachadas y espacios exteriores en escenarios de Halloween, con decoraciones que contrastan con el movimiento cotidiano del Centro.

Aunque en México el Día de Muertos cuenta con una tradición y significado propios, en los comercios del Centro parece haber una mayor presencia de artículos relacionados con Halloween.

Una de las razones podría ser que ambas celebraciones se encuentran prácticamente una detrás de otra: primero Halloween, el 31 de octubre, y después el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre.

La diferencia también se observa en los aparadores, donde los personajes de terror, las máscaras y los monstruos comienzan a ganar espacio frente a los artículos alusivos a la tradición mexicana.

Este año, además, el calendario podría favorecer el movimiento alrededor de Halloween. El 31 de octubre caerá en sábado y coincidirá con día de pago, una combinación que podría darle un ingrediente adicional a la celebración durante el fin de semana.

Por lo pronto, octubre ya inicia, y en el Centro de Monclova ya se respira Halloween. Los monstruos comienzan a apoderarse de las calles.