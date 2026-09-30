Incidencias laborales por alcohol superan pruebas toxicológicas en Monclova

El consumo de alcohol un día antes de acudir a trabajar genera más incidencias laborales que los casos positivos en pruebas toxicológicas, de acuerdo con la experiencia reportada por la CTM Monclova en los centros de trabajo.

Carlos Mata López, representante sindical, mencionó que las incidencias relacionadas con alcohol son más frecuentes, mientras que los resultados positivos en pruebas toxicológicas representan los casos menos comunes.

Explicó que los reglamentos de los centros de trabajo y los contratos colectivos contemplan la aplicación de pruebas aleatorias para detectar alcohol y enervantes, principalmente como parte de las medidas de seguridad industrial.

Cuando un trabajador presenta aliento alcohólico o algún grado de intoxicación durante una prueba, se le impide entrar a laborar y pierde la jornada, pero no significa automáticamente la pérdida de su empleo.

Señaló que la CTM también establece mecanismos para proteger a los trabajadores ante los resultados de las pruebas, entre ellos verificar que los reactivos utilizados se encuentren vigentes.

En el caso de los exámenes toxicológicos, explicó que un trabajador puede presentar una prueba realizada en un laboratorio de la localidad para acreditar que no se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia. "Nosotros estamos dispuestos a apoyar con pruebas que demuestren que el compañero está, ahora sí, como dicen, limpio".

El dirigente sindical reconoció que el consumo de enervantes es una situación preocupante en algunos momentos y no se trata de casos aislados en determinados centros de trabajo. Sin embargo, reiteró que los casos relacionados con pruebas toxicológicas positivas son menos frecuentes que las incidencias derivadas del consumo de alcohol.

Agregó que cuando un trabajador se acerca a pedir ayuda por algún problema relacionado con el consumo de sustancias, existe disposición para apoyarlo, mientras que la empresa también tiene la obligación de intervenir.

Respecto a las bajas laborales, Mata López señaló que las incidencias son variadas y que existen casos en los que las faltas son reiterativas, situación que puede derivar en la baja del trabajador; en estos casos, el sindicato busca que los trabajadores tengan la posibilidad de acreditar su situación mediante pruebas que permitan confirmar o descartar un resultado.