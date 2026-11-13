Se duplican casos de diabetes; afecta ya a niños

Monclova, Coah.- Los casos de diabetes se duplicaron en las últimas dos décadas, al pasar de 9 a 18 por ciento, mientras que la enfermedad tipo 2 ya se detecta en niños desde los 10 años, principalmente por obesidad, mala alimentación y sedentarismo.

La doctora Azucena García Lanis, responsable del programa del Adulto y el Anciano de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, informó que la mayor prevalencia se concentra en personas de entre 45 y 65 años; sin embargo, cada vez se identifican más casos en menores de edad.

Explicó que este incremento está relacionado con los estilos de vida, particularmente con el consumo elevado de carbohidratos y productos procesados y ultraprocesados, además de la falta de actividad física y el uso prolongado de dispositivos electrónicos.

Incremento de casos en menores

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, alrededor de 100 trabajadores de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria participaron en una marcha para promover la detección temprana y reforzar las acciones de prevención.

Este año, la jornada lleva como lema "Una acción temprana contra la diabetes", con el propósito de impulsar el diagnóstico oportuno, evitar complicaciones y generar cambios de actitud entre los pacientes y el personal de salud.

Recomendaciones para la prevención

García Lanis recomendó fomentar la actividad física desde la infancia y realizar pausas cada 20 minutos durante el uso de tabletas y teléfonos celulares, para caminar y mantenerse en movimiento.

Advirtió que las complicaciones de la diabetes pueden tardar aproximadamente 10 años en desarrollarse y provocar daños como pérdida o reducción de la visión y enfermedad renal diabética.

Personal de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria informó que mantiene acciones de detección en centros de salud y brigadas, además de contar con medicamentos e insumos para brindar atención y orientación a los pacientes.

Quienes requieren atención especializada son canalizados al programa del Adulto y el Anciano, en el Hospital Amparo Pape de Benavides, donde reciben valoración, estabilización y tratamiento para enfermedades metabólicas.