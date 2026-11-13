Empresarios de Monclova buscan participar en proyectos de gas no convencional

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de incorporar a empresarios de la Región Centro en los proyectos de extracción de gas no convencional, el presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, viajó a Texas para reunirse con una de las empresas que podría concentrar la mayor cantidad de trabajos.

El dirigente empresarial informó que ya avanzan los trabajos de exploración de agua en la región y que buscan anticiparse para que las compañías locales puedan participar como proveedoras de servicios.

"Ya no podemos esperar a que venga gente de otros lados y nos ganen el mandado", expresó.

Señaló que desde principios de año ha impulsado gestiones para incorporar a los empresarios de Monclova a estos proyectos. Incluso, indicó que ya tuvieron acercamientos con propietarios de los terrenos donde se realizarán los trabajos de exploración.

Reuniones con Pemex y la Secretaría de Energía

Mtanous Falco explicó que, con el respaldo de la presidencia nacional de Canacintra, acudieron a la Ciudad de México, donde sostuvieron reuniones con representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Secretaría de Energía y de tres compañías asociadas con la petrolera.

Oportunidades para empresarios locales

Agregó que la reunión programada para el lunes en Texas representa una oportunidad para presentar la capacidad de los empresarios de Monclova y ofrecer sus servicios a las compañías involucradas.

El presidente de Canacintra aseguró que mantendrán las gestiones y el seguimiento de los proyectos para conseguir que las empresas de la Región Centro tengan participación y no queden fuera de las oportunidades de negocio.