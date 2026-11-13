Comerciantes esperan repunte de ventas por el Buen Fin

Comerciantes del primer cuadro de Monclova esperan un repunte en sus ventas durante el Buen Fin 2026, con descuentos y promociones para atraer consumidores, principalmente durante este fin de semana, cuando coinciden los días de descanso y el inicio de los pagos a trabajadores.

Maurilio Dávila Ríos, propietario del negocio Tenis Mikey, informó que ofrece un descuento del 10 por ciento en toda la tienda, donde comercializa tenis, ropa, pantalones y gorras.

"Esperamos que venga la gente, que venga y nos compre. En toda la tienda tenemos el 10 por ciento de descuento. Los invitamos a que vengan y nos consuman", expresó.

El comerciante señaló que durante las primeras horas de este viernes la actividad se mantenía tranquila, aunque días antes ya habían acudido consumidores para preguntar por las promociones y conocer los descuentos disponibles.

Expectativas de ventas durante el Buen Fin

Consideró que el inicio de los pagos y el día festivo pueden favorecer las ventas, por lo que esperan que la afluencia aumente durante la tarde y se mantenga hasta el próximo 17 de noviembre.

Dávila Ríos cuenta con 20 años de experiencia en la venta de calzado y recordó que en la edición anterior del Buen Fin obtuvo una buena respuesta de los consumidores, cuando su negocio se encontraba en la plaza Hidalgo.

Estimó que, en jornadas favorables, las ventas pueden alcanzar entre 20 mil y 30 mil pesos. Además, señaló que una compra puede representar un gasto de entre mil 200 y 2 mil 200 pesos cuando los clientes adquieren tenis, pantalones y gorras.

Horarios de atención y promociones

Para atender a los consumidores, Tenis Mikey mantendrá un horario de 10:00 de la mañana a 8:30 de la noche, con posibilidad de extenderlo hasta las 9:00 si aumenta la afluencia.

El comerciante invitó a la población a aprovechar las promociones y consumir en los establecimientos del primer cuadro de Monclova, donde los negocios mantienen expectativas de mejorar sus ventas durante esta jornada comercial.