Detectan casos de virus mano-pie-boca en guarderías de la Región Centro

Alrededor de 10 menores con sospecha del virus mano-pie-boca fueron atendidos durante octubre en Monclova; la mayoría provenía de distintas guarderías de la Región Centro, informó el regidor de Salud, Max Elguezabal Mendoza.

El funcionario explicó que esta enfermedad viral y contagiosa afecta principalmente a niños menores de dos años, aunque también puede presentarse en menores de mayor edad.

Propagación en Guarderías

Advirtió que las guarderías son espacios propicios para la propagación del virus debido a la concentración de niños. Entre los casos que ha identificado hay menores de centros infantiles participativos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y particulares.

Los síntomas comienzan con fiebre, malestar general y pérdida del apetito. Posteriormente, aparecen pequeñas lesiones en las manos, los pies y alrededor de la boca, aunque también pueden presentarse en la región perianal.

Síntomas y Tratamiento

Elguezabal Mendoza señaló que generalmente es un padecimiento benigno y autolimitado, cuyo cuadro desaparece en un periodo de seis a siete días.

Indicó que para controlar la fiebre puede utilizarse paracetamol y que, por lo general, no se requieren medicamentos antivirales, antibióticos ni tratamientos específicos para las lesiones en la piel.

Aunque la Regiduría de Salud no recibe reportes directos de las guarderías, el funcionario señaló que conocen los casos mediante las valoraciones que realizan a menores y los avisos de las familias.

Precisó que la Regiduría no supervisa estos establecimientos. Las guarderías del IMSS cuentan con sus propios mecanismos de vigilancia, mientras que las particulares son supervisadas por la Secretaría de Salud.

A través de la Dirección de Salud Municipal se ofrecen pláticas preventivas y apoyo con medicamentos, principalmente analgésicos. Cuando identifican casos relacionados con guarderías del IMSS, realizan la valoración y notifican a la institución.