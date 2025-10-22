Niño de seis años pierde la vida en la primaria Cuauhtémoc de San Pedro, tras colapso de estructura

San Pedro, Coahuila.– Lo que debía ser una mejora en las instalaciones de la primaria Cuauhtémoc terminó en tragedia.

Un menor de apenas seis años perdió la vida luego de que una parte de la techumbre en construcción se desplomara dentro del plantel, ubicado en el ejido San Miguel.

De acuerdo con los primeros reportes, un tubo metálico de la estructura cayó sobre el niño, provocándole una lesión fatal en la cabeza. La obra formaba parte del programa federal "La Escuela es Nuestra", cuyos recursos son administrados por los comités de padres de familia, sin la supervisión técnica de instancias especializadas.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el proyecto no contaba con la autorización ni con la validación del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Secretaría de Educación, organismos responsables de garantizar la seguridad estructural de las obras escolares.

Trascendió que, antes del accidente, el director del plantel había solicitado suspender los trabajos hasta obtener los permisos y revisiones correspondientes. Sin embargo, las labores continuaron bajo la coordinación del comité de padres, lo que derivó en el fatal incidente ocurrido este miércoles.

El fallecimiento del menor ha generado profundo dolor en la comunidad educativa y ha reavivado la discusión sobre los riesgos que implican las construcciones financiadas por el programa federal, las cuales, en muchos casos, se ejecutan sin ingenieros o supervisores capacitados.

Autoridades estatales y federales iniciaron una investigación para deslindar responsabilidades y determinar las condiciones en que se llevaba a cabo la obra, mientras la comunidad del ejido San Miguel exige justicia y mayor control en los proyectos escolares.