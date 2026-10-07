Manolo condiciona compra de AHMSA a depósito de 50 mdd

La compra de Altos Hornos de México (AHMSA) comenzará a formalizarse hasta que sean depositados los 50 millones de dólares de garantía, señaló el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien reconoció que existen "síntomas algo extraños" alrededor del proceso.

El Gobernador indicó que el depósito está previsto para el 13 de octubre y que, posteriormente, existe un compromiso de mil 400 millones de dólares.

"Esto empieza cuando estén depositados los 50 millones de dólares", afirmó.

Jiménez Salinas señaló que actualmente existe voluntad e intención, pero consideró que la operación podrá considerarse formalizada cuando se cumplan los compromisos económicos.

Condiciones para la formalización del proceso

"Digamos que la señal celestial o la señal divina, hablando en materia económica, es el pago de la garantía", expresó.

El Mandatario estatal manifestó sus mejores deseos para que el proceso llegue a buen puerto, aunque reconoció que existen elementos que generan dudas.

"Hay ciertos síntomas algo extraños", señaló.

Explicó que entre los aspectos que han generado cuestionamientos se encuentran el capital y la capacidad de pago de la empresa, además de compromisos que anteriormente no se concretaron.

Jiménez Salinas aclaró que el Gobierno del Estado no tiene participación directa en el proceso y que corresponde al postor cumplir con los compromisos asumidos.

"Estamos con los trabajadores y hacemos votos para que esto llegue a buen puerto", manifestó.

Implicaciones económicas de la compra de AHMSA

El Gobernador destacó que la eventual reactivación de AHMSA representa una situación económica relacionada con miles de familias, por lo que consideró necesario un impulso extraordinario.

Reiteró que el Gobierno de Coahuila está dispuesto a respaldar el proceso y a los trabajadores si se concreta la operación.

"Estamos al 100% en esto de AHMSA, estamos con los trabajadores y hacemos votos para que esto llegue a buen puerto", afirmó.

Jiménez Salinas señaló que, si se concreta el depósito de los 50 millones de dólares el 13 de octubre y posteriormente los mil 400 millones de dólares, podría considerarse una de las mejores noticias del año.

"Ahí es cuando realmente ya podemos decir que esto se cumplió", sostuvo.