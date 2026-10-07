San Juan de Sabinas se prepara para eventos deportivos y culturales

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- San Juan de Sabinas cuenta con las condiciones de seguridad para recibir a quienes participarán en los tres eventos, destacó Ulises Cárdenas Herrera, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas, quien señaló que la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas brinda un entorno de tranquilidad para que este tipo de actividades puedan realizarse y atraer visitantes al municipio.

Durante una rueda de prensa, Cárdenas Herrera destacó que San Juan de Sabinas necesita de personas y organizaciones que impulsen este tipo de encuentros, porque además de generar convivencia, permiten promover el turismo y generar derrama económica para la comunidad.

La agenda comienza este jueves 8 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en la Unidad Deportiva 'Raúl González' de Nueva Rosita, con el Quinto Encuentro de Atletismo en Convivencia 2026, organizado por el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, el Club Rotario Nueva Rosita Centenario, el CAM 17 y la Dirección General de Educación Física en la Región.

Antonio Rafael Sandoval Gosaguio, presidente del Club Rotario Nueva Rosita Centenario, explicó que participarán alumnos de Centros de Atención Múltiple de distintas regiones de Coahuila, en una jornada que busca fomentar la convivencia, integración y participación a través del atletismo.

El sábado 10 de octubre, el Ejido Nueva Rosita celebrará su 88 aniversario con una cabalgata que partirá del Ejido Purísima y recorrerá aproximadamente 17 kilómetros hasta llegar a la comunidad alrededor de las 2:00 de la tarde.

Froylán García Hernández, comisariado del Ejido Nueva Rosita, informó que posteriormente habrá comida para los cabalgantes, jaripeo a las 4:00 de la tarde y un gran baile con Gera con Tekila. La cabalgata será dedicada a la memoria de Lázaro Ávila Aldaco, integrante muy querido de la comunidad.

También el sábado se realizará el 14.º aniversario de Espartanos Motoclub, con actividades que comenzarán a la 1:00 de la tarde con comida para los primeros 100 motociclistas y continuarán a las 2:00 con la apertura y corte de listón por parte de Ulises Cárdenas.

Carlos Valdez, presidente de Espartanos Motoclub, detalló que el programa incluye recorrido por las principales calles de Nueva Rosita, fotografía en la chimenea, juegos biker, homenaje, música en vivo con Chon Arauza y la Internacional Furia Colombiana, además de La Segunda Era y la rifa de una motocicleta Harley-Davidson.

Cárdenas Herrera estuvo acompañado por Diana Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera; Edna de las Fuentes, directora de Turismo Municipal, representantes de las organizaciones que participan en la realización de estos eventos, así como la síndica, regidores, regidoras y directores de la administración municipal.

Impacto en la comunidad

Con una agenda que combina deporte, tradición y motociclismo, San Juan de Sabinas está listo para recibir a sus visitantes con seguridad, hospitalidad y una intensa actividad para la comunidad.