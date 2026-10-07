Senador Gabriel Elizondo Pérez busca inversión en la Región Carbonífera de Coahuila

Ciudad de México.- Como parte de los 10 nuevos instrumentos legislativos que presentó ante el Pleno del Senado de la República, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentó un punto de acuerdo para agilizar la incorporación de la Región Carbonífera a los polos de desarrollo económico, con el objetivo de generar mejores condiciones para la inversión, el crecimiento y el empleo en esta zona.

Con estos 10 nuevos instrumentos legislativos, Elizondo Pérez suma un total de 28 propuestas durante este periodo, enfocadas en atender temas sociales, económicos, laborales, ambientales y de desarrollo regional.

Durante su intervención en tribuna, el senador destacó la aportación histórica de Sabinas, Múzquiz, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez al desarrollo económico de Coahuila y del país.

"La Región Carbonífera ha sido parte fundamental de la actividad económica de nuestro estado. Hoy, en Coahuila, nuestro gobernador Manolo Jiménez trabaja para ampliar las oportunidades de inversión y empleo en las distintas regiones. Pero este esfuerzo también requiere la participación del Gobierno Federal", señaló.

Elizondo Pérez explicó que incorporar a la Región Carbonífera a este programa federal permitiría abrir espacio a nuevos proyectos productivos, fortalecer los negocios locales y ampliar las oportunidades de empleo para las familias de la zona.

"Detrás de cada mina, de cada taller y de cada comercio, hay una familia que quiere seguir saliendo adelante en su propia tierra. Impulsar a la Carbonífera como polo de desarrollo económico va mucho más allá de la llegada de nuevas empresas. Se trata de abrir espacio a nuevos proyectos, fortalecer a los negocios locales y generar más oportunidades para quienes viven aquí", expresó.

El senador destacó que la región cuenta con condiciones para atraer nuevas inversiones, entre ellas su ubicación estratégica, la carretera federal 57, infraestructura ferroviaria, parques industriales, instituciones educativas y condiciones de seguridad.

Asimismo, hizo un llamado respetuoso a las autoridades federales para que el proceso avance y pueda definirse a la brevedad, a fin de fortalecer la actividad económica de la región y ampliar las alternativas de empleo para sus habitantes.

Finalmente, Elizondo Pérez aseguró que desde el Senado continuará trabajando para abrir más oportunidades para las distintas regiones del estado y respaldar acciones que fortalezcan la economía de las familias coahuilenses.