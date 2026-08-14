Comunidad mazahua en Torreón trabaja por recuperar tradiciones y lengua

La comunidad indígena mazahua de Torreón busca obtener el reconocimiento oficial como comunidad indígena y fortalecer su organización para ejercer sus derechos, además de recuperar tradiciones y su lengua, que se han ido perdiendo con el paso de las generaciones.

Mara Marcelino, integrante de la comunidad, explicó que acudieron a la jornada de atención para recibir información y asesoría que les permita avanzar en el proceso de reconocimiento ante las autoridades.

"Poder informarnos, asesorarnos para poder buscar el reconocimiento del gobierno como comunidad indígena", señaló.

La comunidad mazahua llegó a Torreón aproximadamente en la década de 1960, cuando arribaron unas cuantas familias que posteriormente fueron creciendo y estableciéndose principalmente en el Centro Histórico y colonias aledañas.

Actualmente, estiman que cerca de 2 mil personas pertenecen a esta comunidad en Torreón, aunque también tienen presencia en distintos puntos de la Comarca Lagunera.

Mara Marcelino explicó que la integración a la zona urbana y las actividades económicas que desarrollan, principalmente el comercio ambulante en el Centro Histórico de Torreón, han propiciado una mezcla cultural que ha contribuido a la pérdida de algunas tradiciones.

Entre los elementos que buscan recuperar se encuentra su lengua, también denominada mazahua.

"Solamente algunos hablan y dominan la lengua. Ya ahorita en este punto nada más algunos conocemos algunas palabras, algunas expresiones y queremos que incluso nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener la oportunidad de volver a hablar la lengua", explicó.

La integrante de la comunidad señaló que ella misma forma parte de una generación nacida en Torreón y que creció entre la cultura mazahua y el entorno urbano de la región.

Explicó que su padre es mazahua y nació en el Estado de México, mientras que ella nació en Torreón, por lo que su identidad se desarrolló en medio de ambas culturas.

Ante esta situación, señaló que uno de los objetivos de la comunidad es reconstruir y fortalecer su identidad colectiva para que las nuevas generaciones conozcan y mantengan sus costumbres.

La comunidad mazahua busca fortalecer su identidad cultural y derechos.

Marcelino reconoció que uno de los principales retos para avanzar hacia el reconocimiento es lograr una organización comunitaria. Explicó que todavía no han designado a un líder formal y que actualmente realizan sus primeros esfuerzos para establecer mecanismos de organización que les permitan ejercer sus derechos como comunidad indígena.

"Siempre es más complicado organizarnos como comunidad, pero estos son nuestros primeros intentos para lograr ejercer nuestros derechos", comentó.

Señaló que, por ahora, busca facilitar la organización de los integrantes de la comunidad, mientras que el liderazgo tradicional se encuentra vinculado con las personas de mayor edad.

Entre ellas mencionó a su tío Lucian y a su padre.

La comunidad busca que el proceso de organización y reconocimiento también contribuya a recuperar las tradiciones que se han debilitado desde su llegada a Torreón y garantizar que la lengua y otros elementos de su identidad puedan transmitirse a hijos y nietos.