Noroña presume su gira "a ras de tierra"... en jet privado de lujo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – De acuerdo con el diario Reforma, la supuesta gira "a ras de tierra" que realizó el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, el pasado fin de semana por Coahuila, fue en realidad un recorrido a bordo de un jet privado de lujo, cuyo costo estimado asciende a 2 mil dólares por hora de vuelo.

En un video difundido este miércoles, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa al legislador descendiendo de una aeronave ejecutiva en el aeropuerto de Piedras Negras, donde estuvo el sábado anterior. Según el medio, se trata de un Socata TBM850, un avión ejecutivo de alta gama, reconocido por su velocidad y comodidad.

El costo de renta de este modelo sería de aproximadamente 14 mil dólares (unos 280 mil pesos mexicanos) por las seis horas estimadas de vuelo, que incluyeron paradas en Torreón, Acuña y Piedras Negras, además de una noche de estancia.

En las imágenes también aparecen el exdiputado federal Shamir Fernández y Pilar Aguiñaga, suplente en el Senado de Cecilia Guadiana.

Como senador, Fernández Noroña recibe un salario bruto mensual de 131 mil pesos, pero este nuevo episodio se suma a otras controversias sobre su estilo de vida, percibido como contradictorio al discurso de austeridad republicana promovido por su partido.

En marzo pasado, trascendió que el legislador viajó al extranjero en primera clase, con boletos pagados con recursos públicos. Pocas semanas después fue nuevamente criticado tras darse a conocer la compra de una residencia en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, con un terreno de más de 1,200 metros cuadrados.

Este caso ocurre poco después de que, en mayo, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, enviara una carta a la militancia recordando los principios de honestidad, humildad y sencillez que definen la llamada Cuarta Transformación (4T).

"No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca...", expresó entonces la dirigente.

Hasta el momento, el senador no ha emitido una postura oficial sobre el video ni los señalamientos.