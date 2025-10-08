lanza Salomón Lucha por la Vida de su Hijo Liam

Castaños, Coah. Con la desesperación marcada en su voz, Blanca Salomón ha lanzado un desgarrador llamado a la comunidad. Su hijo, Liam Alayn González, un pequeño de apenas un año y cinco meses, libra una intensa batalla contra la hidrocefalia y una condición neurológica más compleja, buscando desesperadamente el apoyo necesario para costear estudios médicos urgentes que la medicina institucional, afirma, le ha negado.

La situación se tornó crítica la semana pasada. Liam, quien nació prematuro a las 32 semanas y pasó dos meses en incubadora, fue internado de emergencia en el IMSS debido a un aparente fallo en la válvula que le colocaron en el cráneo para drenar el exceso de líquido.

"Duramos toda una semana esperando al cirujano del hospital, y pues no nos pudo visitar," relata Blanca. La falta de atención la obligó a tomar una decisión difícil: "Opté por mejor sacarlo del hospital para poderlo atender. Estuvo en terapia intensiva tres días. Me dijeron que lo tenían que entubar y les dije que no porque está muy pequeño y ya ha entrado ocho veces a cirugía."

Liam no solo padece hidrocefalia, sino también lisencefalia, una condición más grave que provoca que su cerebro sea pequeño. "Esto hace que su hidrocefalia sea más riesgosa porque su cerebro es pequeño, entonces no hay dónde colocar la válvula," explica Blanca.

Su historia médica es un calvario de cirugías:

* A poco de ser diagnosticado, le colocaron la válvula.

* Tuvo que ser trasladado a Monterrey donde estuvo cuatro meses internado debido a una infección en la válvula.

* Ha entrado ocho veces a quirófano, incluyendo intervenciones para cambiar la válvula (cuatro veces) y para colocar catéteres centrales, ya que su estado dificulta las vías regulares.

La saturación de oxígeno de Liam llegó a bajar hasta 20 %, llevando a los médicos del IMSS, según el testimonio de su madre, a una conclusión devastadora: "Me dijeron prácticamente, 'ya no hay nada que hacer por él, no lo vas a llevar, lo vamos a poner en un lugar aislado... hasta que él deje de respirar'."

En un cubículo de aislamiento, le pidieron a su madre que se despidiera. Sin embargo, Liam empezó a responder cuando su mamá optó por alimentarlo con biberón, lo que le dio la fuerza para sacarlo y buscar soluciones por su cuenta.

Evento con Causa: Buscando una Oportunidad de Vida

Ante la necesidad inmediata de estudios especializados para valorar el estado de la válvula de su hijo y brindarle una mejor calidad de vida, Blanca Salomón está organizando un evento con causa para este jueves 9 de octubre.

"Estamos organizando el evento porque quiero costear sus estudios que necesita particular, y pues darle una calidad de vida mejor," subraya.

Blanca, quien es madre de seis hijos y se apoya en el padre de Liam y en su propia madre para cuidar de la familia mientras trabaja, pide el apoyo de la comunidad.

"No lo voy a dejar aquí sin los estudios que necesita," sentencia, decidida a seguir luchando por Liam.

Blanca hace un llamado a la solidaridad, pidiendo que asistan a su evento este jueves 9 de octubre o que apoyen con:

* Donativos para estudios médicos.

* Artículos básicos: Pañales, leche y otros enseres para el cuidado del pequeño.

* Contactar a su madre: 866 165 33 05.

Para quienes ya han pasado por esta situación, Blanca también solicita consejos y orientación, pues se ha apoyado en la experiencia de otras madres para entender y manejar la compleja condición de Liam '.