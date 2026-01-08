Jesús Manuel Chavarría anuncia avance en telemedicina en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La telemedicina se perfila para consolidarse en 2026 como una herramienta clave dentro del sistema de salud estatal, con el objetivo de fortalecer la atención especializada y ampliar la cobertura médica en la región, informó Jesús Manuel Chavarría, coordinador de Atención Médica en la Jurisdicción Sanitaria 01.

El funcionario señaló que, aunque aún se afinan aspectos operativos, el programa se mantiene firme y forma parte central de la política de salud impulsada por el Gobernador Manolo Jiménez, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado.

Acciones de la autoridad

Indicó que uno de los principales planes es la ampliación de la plantilla de médicos especialistas, sobre todo en las áreas con mayor demanda, a fin de reducir la carga de trabajo y mejorar la atención a los pacientes.

Chavarría destacó que otro de los retos es la capacitación continua del personal de salud, ya que médicos, enfermeros, nutriólogos y dentistas se encuentran en un proceso de adaptación ante las actualizaciones del programa.

"Estamos comprometidos a seguir capacitando y concientizando al personal, así como a reforzar el conocimiento de los programas prioritarios. Afortunadamente, hemos tenido muy buena respuesta y participación", afirmó.

Detalles confirmados

Añadió que la aceptación entre los pacientes ha ido en aumento, gracias a una mayor confianza y conocimiento sobre el funcionamiento de la telemedicina y la telementoría con especialistas. Estimó que entre el 80 y 85 por ciento de la población ya conoce el programa, mientras que el resto se mantiene en proceso de información mediante campañas de difusión.

Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación para continuar apoyando en la difusión de los servicios disponibles, al señalar que se cuenta con material informativo, propaganda digital y el respaldo del personal de la Secretaría de Salud para seguir fortaleciendo el programa de Salud Popular.