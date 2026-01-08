Contactanos
Coahuila

Robo en OXXO provoca movilización policiaca en Piedras Negras

Empleadas del OXXO reportan que el mismo delincuente ha robado en varias ocasiones.

Por Emilio Gallegos - 08 enero, 2026 - 05:19 p.m.
Robo en OXXO provoca movilización policiaca en Piedras Negras
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una movilización policiaca se registró la noche de este miércoles tras el reporte de un robo en una tienda de conveniencia OXXO, ubicada sobre la calle Ayuntamiento, en el Ejido Piedras Negras.

      De acuerdo con los primeros informes, un sujeto no identificado, que vestía ropa de colores, ingresó al establecimiento y sustrajo diversa mercancía, para posteriormente retirarse del lugar sin realizar el pago correspondiente.

      Empleadas del negocio informaron a las autoridades que no es la primera vez que el mismo individuo comete robos en la tienda, ya que se han registrado incidentes similares en fechas anteriores, sin que hasta ahora haya sido detenido.

      Acciones de la autoridad

      Al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados