Robo en OXXO provoca movilización policiaca en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una movilización policiaca se registró la noche de este miércoles tras el reporte de un robo en una tienda de conveniencia OXXO, ubicada sobre la calle Ayuntamiento, en el Ejido Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros informes, un sujeto no identificado, que vestía ropa de colores, ingresó al establecimiento y sustrajo diversa mercancía, para posteriormente retirarse del lugar sin realizar el pago correspondiente.

Empleadas del negocio informaron a las autoridades que no es la primera vez que el mismo individuo comete robos en la tienda, ya que se han registrado incidentes similares en fechas anteriores, sin que hasta ahora haya sido detenido.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.