Robo de cableado deja sin energía a primaria en Buena Vista Norte

Una escuela primaria de la colonia Buena Vista Norte quedó sin energía eléctrica tras el robo de todo su cableado, luego de que sujetos desconocidos ingresaran de manera ilegal al plantel y causaran diversos daños para cometer el atraco.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del hecho, reportado al mediodía del miércoles por directivos de la primaria Licenciado Melchor Ocampo, ubicada en el cruce de las calles Monterrey y Primero de Mayo.

De acuerdo con el informe preliminar, los responsables provocaron destrozos en las instalaciones para poder retirar el cableado eléctrico, dejando sin servicio a la institución educativa. Al lugar acudieron corporaciones policiacas para iniciar las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones, se realizó un recorrido por calles aledañas al plantel; sin embargo, no se logró ubicar a los presuntos responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que permanece a la espera de la denuncia formal por parte de los afectados, con el fin de cuantificar tanto el monto de lo robado como los daños ocasionados al inmueble escolar.