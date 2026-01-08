Lorenzo Menera es señalado por uso indebido de infraestructura pública en PIEDRAS NEGRAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En lo que podría configurar delitos electorales, el gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, es señalado por presuntamente utilizar infraestructura pública para promover un eslogan ligado a su imagen política.

La polémica surgió luego de que en redes sociales circularan imágenes del tanque elevado ubicado en la colonia Doctores, el cual recientemente fue pintado con la leyenda "En SIMAS, sí hay Manera", frase que remite directamente al eslogan utilizado por Menera Sierra durante su campaña como candidato independiente a la Alcaldía en 2017, elección que perdió frente a Sonia Villarreal.

El hecho ha generado cuestionamientos debido a que ocurre en un año electoral y en medio de fricciones públicas entre el titular de SIMAS y la administración municipal que encabeza Carlos Jacobo Rodríguez, lo que ha avivado las críticas sobre una posible promoción personalizada desde un organismo público.

De acuerdo con el Artículo 134 de la Constitución, está prohibido que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes o referencias que impliquen la promoción de servidores públicos.

Este no sería el primer señalamiento contra Menera Sierra desde su llegada al organismo operador del agua. A inicios de la actual administración, en 2025, distribuyó volantes con su fotografía bajo el argumento de invitar a usuarios morosos a regularizarse. Meses después, también fue cuestionado por regalar melones y sandías de su propia cosecha a ciudadanos que acudían a pagar puntualmente su recibo de agua.

Hasta el momento, el funcionario no ha emitido una postura oficial sobre la pintura del tanque ni sobre los señalamientos de posible uso indebido de recursos públicos.