Cristy Amezcua presenta propuestas educativas en San Pedro, Coahuila

San Pedro, Coahuila; a 14 de mayo de 2026.- En el marco del Día del Maestro, Cristy Amezcua González, candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a la diputación local por el Distrito 04, reiteró su compromiso con las maestras y maestros de la entidad, destacando la importante labor que realizan todos los días en la formación de niñas, niños y jóvenes coahuilenses.

Durante una intensa jornada de trabajo, la candidata de la alianza PRI-UDC visitó los ejidos Bolívar, La Nuez Carolina, Patrocinio, Porvenir y San Pablo, además de recorrer las colonias Eliseo Mendoza, Altamira, Infonavit y Lázaro Cárdenas, donde sostuvo encuentros directos con las familias para escuchar sus necesidades y presentar sus propuestas legislativas.

Con la cercanía que la caracteriza, Cristy Amezcua dialogó con habitantes de cada sector para presentar sus propuestas, así como escuchar sus peticiones, las cuales serán tomadas en cuenta para fortalecer su agenda de trabajo desde el Congreso del Estado.

"Creo en el trabajo de territorio, en escuchar de frente y regresar con resultados; por eso estoy aquí para que conozcan mi plan de trabajo, fortalecerlo con sus inquietudes y con su apoyo este 7 de junio trabajar para ofrecerles los mejores resultados", afirmó la candidata.

En el marco de esta fecha tan significativa, Amezcua González aprovechó para enviar una felicitación especial a todas las maestras y maestros de Coahuila, reconociendo su vocación, entrega y compromiso con la educación, especialmente por el esfuerzo que diariamente realizan para preparar a las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo de las comunidades.

"La educación es una de las herramientas más importantes para construir un mejor futuro; detrás de cada profesionista, emprendedor, trabajador y ciudadano comprometido, hay un maestro o una maestra que dejó huella con su enseñanza y dedicación", expresó.

Asimismo, Amezcua González señaló que uno de los ejes prioritarios de su propuesta será continuar fortaleciendo al sector educativo, tal como se ha venido realizando por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, impulsando gestiones para mejorar las condiciones de las escuelas, apoyar programas educativos y generar mayores oportunidades para estudiantes y docentes.

Invertir en educación representa apostar por el desarrollo de Coahuila, por lo que reiteró su compromiso de trabajar desde el Congreso en iniciativas y acciones que permitan elevar la calidad educativa y brindar mejores herramientas a las instituciones y al personal docente.

La candidata de la Alianza PRI-UDC continúa recorriendo los distintos municipios del Distrito 04 encabezando una campaña cercana, de territorio y de propuestas, construyendo equipo con la ciudadanía para seguir llevando a Coahuila al siguiente nivel.