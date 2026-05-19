Cristy Amezcua González destaca su plan para Coahuila en San Pedro

San Pedro, Coahuila.– Durante un encuentro con integrantes del Movimiento Territorial de San Pedro, la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a la diputación local por el Distrito 04, Cristy Amezcua González destacó el compromiso de seguir trabajando de cerca con la ciudadanía para fortalecer la seguridad, los programas sociales y las oportunidades de desarrollo para las familias coahuilenses.

El encuentro, realizado el pasado lunes en las instalaciones de la CNC (Confederación Nacional Campesina), reunió a simpatizantes y liderazgos territoriales, donde la candidata de la alianza PRI-UDC agradeció el respaldo recibido durante estos primeros quince días de campaña, periodo en el que ha recorrido diversos municipios llevando sus propuestas y escuchando las necesidades de la población rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio.

Durante su mensaje, Amezcua González señaló que la experiencia adquirida a lo largo de los años le ha permitido recorrer Coahuila en múltiples ocasiones y conocer de cerca las necesidades que se tienen en cada municipio.

Entre las principales propuestas presentó el proyecto de fortalecimiento de la seguridad en Coahuila mediante el impulso, desde el Congreso del Estado, de presupuestos que permitan reforzar las estrategias de vigilancia, prevención, proximidad e inteligencia.

"Nuestra gente merece seguir viviendo en un estado con paz y tranquilidad, y esa es mi primera propuesta: fortalecer la seguridad desde el Congreso", señaló la candidata.

Asimismo, Amezcua González destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer los presupuestos destinados a servicios básicos y ampliar los programas sociales dirigidos a mujeres, jóvenes y niños.

La candidata también planteó impulsar becas, microcréditos y acciones que permitan generar mayores oportunidades laborales, además de respaldar al campo mediante más apoyos y programas productivos.

"Con el apoyo de todas y todos ustedes, este 7 de junio en el Congreso del Estado van a tener una amiga, a una aliada que estará alzando la voz para que lleguen más empleos y mejores oportunidades para San Pedro", manifestó.

Por su parte, Francisco Rodríguez, presidente del Movimiento Territorial, aseguró que la estructura territorial se encuentra lista para la jornada electoral y reiteró que el voto para diputaciones locales será fundamental para respaldar el trabajo del Ejecutivo estatal.

"Es muy importante que Cristina llegue al Congreso para apoyar los presupuestos y que el gobernador pueda seguir impulsando obras y acciones en beneficio de la gente", expresó.

La reunión concluyó con un llamado a la unidad y a la participación ciudadana el próximo 7 de junio. Cristy Amezcua González reiteró que cada voto por la Alianza Ciudadana por la Seguridad representa la continuidad del rumbo de seguridad, estabilidad y desarrollo para Coahuila.