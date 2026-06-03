Persisten cruces clandestinos pese al blindaje fronterizo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - A pesar de los operativos y estrategias implementadas por autoridades de Texas y Coahuila para reforzar la seguridad en la frontera, el cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos continúa registrándose de manera constante, aseguró Miguel Ángel Rodríguez, encargado del Ejército de Salvación.

El responsable del albergue señaló que esta situación se refleja en la llegada frecuente de pequeños grupos de personas migrantes, integrados generalmente por tres o cuatro individuos, quienes permanecen apenas una noche en el refugio antes de continuar su trayecto hacia el Río Bravo.

"Siguen llegando grupos reducidos de migrantes. Normalmente permanecen aquí una noche y después se retiran con la intención de cruzar hacia Estados Unidos", comentó.

Rodríguez explicó que, de acuerdo con la información que reciben posteriormente, un número considerable de estas personas logra ingresar a territorio estadounidense.

Indicó que días después del cruce, algunos migrantes se comunican por teléfono o mediante mensajes con familiares, conocidos o incluso con personas que coincidieron con ellos durante su estancia en el albergue para informar que alcanzaron su destino.

"Sabemos de muchos casos porque después llaman o envían mensajes avisando que ya están en suelo americano", señaló.

Agregó que estas experiencias suelen difundirse entre otros migrantes, lo que genera un efecto de motivación para quienes contemplan emprender el mismo recorrido.

"De alguna manera eso alienta a otros a intentarlo, por lo que sigue existiendo el interés de cruzar y la actividad continúa vigente", afirmó.

El encargado del Ejército de Salvación destacó que, aunque los flujos migratorios han disminuido en comparación con otros periodos de alta movilidad, la presencia de personas que buscan llegar a Estados Unidos sigue siendo una constante en la región fronteriza.