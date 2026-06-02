Jorge Romero advierte sobre la seguridad en Coahuila

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, advirtió que Coahuila pondrá en riesgo su seguridad y estabilidad si Morena logra avanzar políticamente en el estado, durante el cierre de campaña de candidatos panistas en Monclova.

El dirigente nacional del PAN llamó a los ciudadanos a participar en la jornada electoral de este próximo domingo y sostuvo que la elección representa una decisión que impactará directamente en la vida cotidiana de las familias. "No es un día de partidos, es un día importantísimo para tu vida personal."

Romero aseguró que en la elección de este 07 de junio estarán en juego temas fundamentales como el acceso a servicios públicos, el desarrollo de las ciudades, pero principalmente el tema de seguridad en el estado. "Van a decidir si en este estado vas a conservar la paz que tanto ha costado, o si se le van a abrir las puertas a los que ya sabemos que se dan la mano con aquellos."

Más adelante endureció el discurso al señalar de manera directa que "sería un desastre que entre Morena." Durante su mensaje, el dirigente nacional del PAN acusó al partido en el poder de incumplir promesas relacionadas con el combate a la inseguridad y afirmó que el Gobierno Federal ha sido permisivo con grupos criminales.

Asimismo, defendió la estrategia de confrontación contra el narcotráfico implementada durante administraciones panistas y afirmó que combatir a los grupos criminales es una obligación del Estado. Romero Herrera confió en tener un buen resultado durante la elección de este domingo 07 de junio y recuperar posiciones, ante la confianza que se ha ganado entre la población, al decidir ir solos a la contienda.

Finalmente, el dirigente nacional del PAN pidió a los electores salir a votar y afirmó que el PAN buscará recuperar la confianza de los ciudadanos.