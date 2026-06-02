Monclova intensifica recolección de cacharros para combatir dengue

Habilitan Centro de Acopio de cacharros e intensifican brigadas de descacharrización en distintos sectores de Monclova, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Los ciudadanos pueden llevar sus desechos directamente a las instalaciones de la dependencia, ubicadas a espaldas del parque Xochipilli 2, o bien solicitar la recolección a domicilio mediante el número telefónico 866 642 1992.

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez Campos, informó que estas acciones se realizan en coordinación con la Regiduría de Salud, Atención Ciudadana, Salud Pública Municipal y la Jurisdicción Sanitaria número 4, como parte de una estrategia integral para eliminar criaderos de mosquitos y reducir riesgos de enfermedades. Indicó que hasta el momento se han retirado más de 20 toneladas de cacharros, además de 12 toneladas de maleza y escombro, como resultado de los operativos realizados en colonias como Estancias, San José de las Fuentes, Veteranos y Óscar Flores Tapia.

Explicó que las brigadas incluyen labores de limpieza, retiro de maleza, bacheo, alumbrado y posteriormente fumigación, con el fin de atender de manera integral cada sector. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios sus domicilios y evitando acumular objetos que puedan almacenar agua, ya que estos se convierten en focos de infección.

El centro de acopio permanece disponible prácticamente las 24 horas, con personal de guardia para recibir los desechos en horarios accesibles para la población.