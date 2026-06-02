Alonso Ancira reaparece en San Antonio mientras AHMSA enfrenta crisis

A casi dos años de no ser visto públicamente, el empresario Alonso Ancira Elizondo, ex presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), reapareció en una fotografía tomada en San Antonio, Texas, donde fue captado aparentemente llevando una vida cotidiana, alejado del escenario de crisis que enfrenta la acerera de Monclova.

La imagen comenzó a circular en redes sociales luego de que un obrero identificado con el movimiento de trabajadores de AHMSA publicara la fotografía en la que se observa al llamado "Rey del Acero" sentado en un restaurante de comida rápida en Estados Unidos.

La reaparición del empresario ocurre en medio de la incertidumbre que persiste sobre el futuro de Altos Hornos de México, empresa que mantiene suspendidos pagos y operaciones desde hace más de tres años, situación que ha golpeado severamente a miles de familias de la Región Centro y Carbonífera de Coahuila.

Trabajadores y ex empleados continúan a la espera de que se resuelva la situación jurídica y financiera de la compañía, así como de concretarse un eventual proceso de venta que permita recuperar parte de los adeudos pendientes.

Desde el colapso financiero de AHMSA, obreros han mantenido manifestaciones, protestas y exigencias constantes para reclamar salarios caídos, finiquitos y prestaciones, al asegurar que entregaron décadas de trabajo a la siderúrgica considerada durante años uno de los motores económicos más importantes de Monclova.

La fotografía de Ancira generó reacciones entre trabajadores y ciudadanos, quienes cuestionaron que mientras miles de familias continúan enfrentando dificultades económicas derivadas de la crisis de la empresa, el ex directivo reaparezca fuera del país en aparente tranquilidad.

Alonso Ancira permanecía alejado de la vida pública desde que se intensificaron los problemas financieros y legales de AHMSA, así como las investigaciones relacionadas con la situación de la compañía.