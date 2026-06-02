Denuncian venta de sustancias en secundaria

Una denuncia por presunta venta de droga en la secundaria Luis Martínez Garibay, ubicada en la colonia Tierra y Libertad, derivó en un escándalo luego de que más de cuatro alumnos fueran sometidos a exámenes antidoping sin autorización de sus padres y, presuntamente, señalados de manera equivocada.

Madres de familia aseguraron que la medida fue aplicada de forma errónea, ya que los estudiantes llevados a la Cruz Roja no estarían involucrados en la supuesta comercialización de sustancias ilícitas, sino que fueron acusados tras una confusión.

De acuerdo con los señalamientos, los presuntos responsables serían una alumna y un alumno de tercer grado, quienes supuestamente venden marihuana y cocaína dentro del plantel, sin que hasta el momento se les haya practicado alguna prueba.

Los resultados de los exámenes aplicados a los alumnos fueron negativos; sin embargo, la situación ha provocado que enfrenten burlas y bullying, lo que derivó en que uno de ellos dejara de asistir por vergüenza y posteriormente fuera dado de baja.

Padres de familia exigieron al director del plantel que dé la cara y aclare los hechos, además de convocar a una reunión, ya que aseguran que hasta ahora se ha negado a dialogar.

Según versiones, todo se originó por una broma entre estudiantes, quienes colocaron pequeños pedazos de zacate en alimentos, lo que fue interpretado como si se tratara de marihuana, desatando la movilización.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el plantel ubicado a un costado de la avenida Revolución, donde la comunidad escolar demanda una investigación y acciones claras ante lo que consideran un manejo inadecuado del caso.

Además, trascendió que una de las alumnas se negó a realizarse la prueba antidoping y se retiró del lugar donde se llevaría a cabo, lo que ha generado sospechas entre algunos padres de familia, quienes presumen que podría estar relacionada con la presunta comercialización de sustancias ilícitas junto con otro alumno de tercer grado.