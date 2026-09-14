Policía Municipal de Monclova apoya cateos de Fiscalía: Eleuterio López

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que la Policía Municipal de Monclova participa como apoyo en los cateos realizados por la Fiscalía del Estado, como parte de acciones coordinadas para mantener el orden y la seguridad.

Explicó que estas intervenciones derivan de trabajos de investigación e inteligencia, así como de información obtenida mediante denuncias ciudadanas, por lo que la corporación municipal atiende las indicaciones de la Fiscalía y las autoridades de seguridad.

"Es una herramienta en coordinación que se tiene con la Fiscalía, con el objetivo de poder hacer estos decomisos y poder mantener la ciudad en paz y en orden", señaló.

Acciones de la autoridad

López indicó que los operativos continuarán en diferentes sectores de Monclova, principalmente en aquellos donde se han identificado situaciones que requieren atención de las autoridades.

Añadió que las acciones se realizan bajo la coordinación de las autoridades estatales y con la anuencia del alcalde Carlos Villarreal, con el objetivo de obtener resultados en materia de seguridad.

Detalles confirmados

Respecto al tipo de droga que circula en la ciudad, el regidor señaló que corresponde a la Fiscalía proporcionar información precisa, debido a que esa instancia concentra los datos relacionados con las investigaciones y decomisos.

"Quedan a disposición de ellos", puntualizó.