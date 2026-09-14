Pedro Alvarado anuncia hermanamiento con Eagle Pass para Monclova

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que el hermanamiento con Eagle Pass, encabezado por el Mayor Aaron Valdez, permitirá fortalecer la cooperación entre ambas comunidades y explorar acciones en materia de capacitación y equipamiento.

Explicó que uno de los principales objetivos es elevar la profesionalización del personal y dotar al departamento de herramientas y equipo adecuados para mejorar su desempeño durante las emergencias.

Señaló que el Cuerpo de Bomberos de Eagle Pass ha mostrado interés en colaborar con Monclova, luego del acercamiento que sostuvo el alcalde Carlos Villarreal con el Mayor Aaron Valdez.

"Las cosas positivas que pueden resultar de este hermanamiento serían desde capacitaciones hasta equipamiento", señaló Alvarado.

Como parte de los primeros acuerdos, indicó que el jefe de Bomberos de Eagle Pass prepara un paquete de apoyo para el departamento de Monclova, aunque todavía están a la espera de que se definan los tiempos para concretarlo.

Alvarado destacó que durante 2026 se ha reforzado el trabajo de profesionalización e infraestructura, como parte de un proceso que inició desde el año pasado.

Mencionó que la Academia de Bomberos y la incorporación de nuevos equipos han sido parte fundamental de este proceso. Entre ellos destacó un compresor, cuyo uso ha permitido reducir los tiempos de atención durante las emergencias.

"Seguimos en la profesionalización, seguimos en la búsqueda de herramientas adecuadas, de herramientas profesionales para los muchachos y pues que siga creciendo el departamento", afirmó.