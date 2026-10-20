Investigan muerte de bebé por presunta violencia de padres adolescentes

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de Darleth Sarahí, una bebé de apenas un año que ingresó al Hospital Materno Infantil de Saltillo con lesiones graves.

La madre de la menor, de 17 años, y su pareja sentimental, Brayan, de 16, fueron detenidos inicialmente y recuperaron su libertad aproximadamente 36 horas después; ahora son buscados por las autoridades.

Lesiones y atención médica

De acuerdo con los reportes del caso, la pequeña fue llevada el jueves pasado al Hospital General de Saltillo, donde el personal médico detectó múltiples hematomas, posibles mordeduras y un traumatismo craneoencefálico severo.

Debido a la gravedad de las lesiones, la bebé fue trasladada en código rojo al Hospital Materno Infantil.

Según el informe policial, Jessenia, madre de la menor, habría señalado a su pareja sentimental como presunto responsable de agredir a la niña luego de que esta no dejara de llorar.

Investigación y detenciones

Ambos adolescentes fueron detenidos inicialmente; sin embargo, recuperaron su libertad un día y medio después. Tras el fallecimiento de la pequeña, las autoridades buscan dar continuidad al procedimiento legal y esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía deberá determinar las circunstancias de la muerte, establecer el origen de las lesiones y precisar la situación jurídica de los dos adolescentes involucrados.