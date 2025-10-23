Detenidos sustrayendo combustible ilícito en operativo en Parras de la Fuente

En la brecha San Rafael - Talia del municipio de Parras de la Fuente, elementos de la Policía Estatal aseguraron 50 mil litros de combustible ilícito que fue sustraído de una toma clandestina.

Leonardo "N" de 33 años y Daniel "N" de la misma edad, ambos originarios de Matamoros, Tamaulipas, fueron detenidos in fraganti sustrayendo el combustible.

La pipa se encontraba conectada al ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que también fue asegurada por la autoridad.

También fueron asegurados dos tractocamiones con los que pretendían trasladar el combustible.

La Secretaría de Seguridad Pública reafirma su compromiso con el orden y la legalidad en la entidad.

La Policía Estatal dio vista y puso tanto a los detenidos como los vehículos y combustible asegurados a disposición de la Fiscalía General de la República.

Este aseguramiento corresponde al patrullaje y línea de investigación de la Policía Estatal de Coahuila.