Familia exige justicia tras colapso de estructura en escuela de San Pedro

SAN PEDRO, COAHUILA. - La comunidad del Ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila, se encuentra de luto e indignada tras la trágica muerte de Anuel Esquivel Cruz, un niño de seis años, quien falleció al desplomarse una estructura metálica dentro de las instalaciones de su escuela primaria durante el horario de clases.

Los familiares de la víctima, encabezados por su abuela materna, María de los Ángeles, han alzado la voz para exigir justicia y el total esclarecimiento de los hechos. "Esto no se debe de quedar así", declaró la abuela visiblemente afectada, demandando responsabilidades por la omisión que cobró la vida del menor.

El trágico suceso ha desatado una ola de cuestionamientos hacia las autoridades educativas y escolares. Los deudos y la comunidad señalan tres puntos críticos: la razón por la que el niño se encontraba fuera del aula en el patio, el motivo de realizar trabajos de construcción con los alumnos dentro del plantel, y la ausencia de acordonamiento en una zona de riesgo evidente.

Estructura sin Permisos y Advertencias Ignoradas

La investigación preliminar revela graves irregularidades en la construcción de la estructura colapsada, la cual formaba parte de una obra financiada a través del programa federal "La Escuela es Nuestra" (LEEN), impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que otorga a los padres de familia la potestad de decidir sobre la inversión de los recursos de la SEP.

No obstante, se ha confirmado que la estructura no contaba con la validación, autorización, ni los permisos requeridos por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), la instancia de la Secretaría de Educación de Coahuila encargada de supervisar y aprobar este tipo de infraestructura en el estado.

Adicionalmente, trascendió que el director de la escuela había advertido previamente a la mesa directiva de padres de familia sobre la imposibilidad de avanzar con la obra bajo las condiciones planteadas, una advertencia que, lamentablemente, fue ignorada.

Mientras la escuela permanece cerrada en un clima de dolor e indignación, la Secretaría de Educación y la dirección del plantel no han emitido una postura oficial respecto a la tragedia. Padres de familia y vecinos se han unido a la exigencia de la familia Esquivel Cruz para que se castigue a los responsables y se aclaren las omisiones que llevaron a este fatal desenlace.