IMMUS de Saltillo planea licitación para el programa Aquí Vamos Gratis en diciembre

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) de Saltillo prevé tener lista en diciembre la licitación para dar continuidad al programa de transporte gratuito Aquí Vamos Gratis durante 2027, informó su titular, Víctor de la Rosa.

El funcionario explicó que el proceso deberá realizarse hacia el cierre de 2026, con la intención de concretarlo entre Navidad y Año Nuevo, además de establecer condiciones contractuales que permitan una posible extensión del servicio.

Detalles sobre la licitación

Detalló que uno de los aspectos que deberán cuidar es la especificación legal del contrato, ya que, conforme a la Ley de Adquisiciones, puede contemplarse una extensión siempre que se encuentre dentro del periodo anual establecido.

Indicó que esta previsión busca dejar abierta la posibilidad de que la administración municipal que entre en funciones en 2028 pueda extender el contrato, si decide mantener el programa, sin tener que enfrentar un proceso de licitación al inicio de su gestión.

Presupuesto y participación de empresas

Respecto al presupuesto para la operación del servicio durante el próximo año, De la Rosa señaló que dependerá de las propuestas económicas que presenten las empresas interesadas en participar. Aunque el Municipio contempla una bolsa de recursos para el programa, evitó revelar el monto previsto, al considerar que hacerlo podría influir en los precios que oferten los participantes.

Sobre la posibilidad de que la empresa que actualmente presta el servicio vuelva a participar, aclaró que las licitaciones nacionales son abiertas y permiten concursar a cualquier compañía que cumpla con los requisitos establecidos en la ley.