Jesús María Montemayor destaca en el Concurso del Becerro Gordo en Sabinas

ABINAS, COAH.- Como parte de las Fiestas Grandes del Municipio de Sabinas, se llevó a cabo la Edición número 44 del Concurso del Becerro Gordo 2026, con la participación de ganaderos de la Región Carbonífera.

El secretario de Desarrollo Rural en el estado de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, con la representación del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, informó que fueron registrados 90 ejemplares de diversas razas, entre ellas Charolais, Beefmaster y Angus.

Precisó que los animales participantes fueron inscritos en las categorías Peewee, Chica, Mediana y Grande, como parte de este tradicional concurso ganadero que se desarrolla dentro de las actividades de las Fiestas Grandes de Sabinas.

Montemayor Garza destacó también la estrategia implementada en materia de seguridad, por parte del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, con la participación de los tres niveles de gobierno.

Señaló que, estas acciones generan confianza entre los visitantes y favorecen la llegada de turistas a la Región Carbonífera, quienes pueden disfrutar de los diferentes eventos programados durante estos días de fiesta.

Durante el desarrollo del concurso también se realizó el sorteo de una traila, en el que participaron los ganaderos que formaron parte de estas actividades.

En dicho evento se contó con la presencia de la subsecretaria de turismo en la Cuenca Carbonífera, maestra Diana Guadalupe Haro Martínez; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua; el presidente de la Unión Ganadera Local Ernesto Ramos; Artemisa Gutiérrez, primera presidenta en la historia del Concurso del Becerro Gordo; la empresaria Aracely Gutiérrez Salinas y los jueces Gary Parker, Sam Matthew y el médico veterinario zootecnista Carlos Cárdenas, entre otras distinguidas personalidades.