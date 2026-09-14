Miles de jóvenes podrán estar preparados para salvar vidas con reforma al Servicio Militar

dirigido Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026.- El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, se pronunció a favor de la reforma al artículo 3° de la Ley del Servicio Militar, que incorpora capacitación en Protección Civil, gestión de riesgos y primeros auxilios para quienes cumplen con el Servicio Militar Nacional.

Con 104 votos a favor, el Senado de la República aprobó por unanimidad esta reforma, que ahora será enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y, en su caso, realizar la modificación a la Ley del Servicio Militar.

Durante su intervención, destacó que la propuesta fortalece el carácter cívico y social de este deber y apuesta por la prevención, la preparación y la solidaridad.

La propuesta fue presentada durante el periodo legislativo del entonces senador Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que desde el Senado, Elizondo Pérez refrendó su compromiso de impulsar acciones que beneficien a las familias de Coahuila, así como de México.

Importancia de la Capacitación en Protección Civil

"Esta reforma incorpora capacitación en protección civil, gestión de riesgos y primeros auxilios, para que las y los ciudadanos se conviertan también en agentes de prevención y respuesta dentro de sus comunidades. Se trata de ampliar la cobertura de la prevención, acercar conocimientos esenciales y fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras comunidades. Por eso acompañamos esta reforma, porque preparar a nuestra gente es también protegerla, y fortalecer la prevención es una manera concreta de cuidar la vida de todos los mexicanos", declaró en el pleno legislativo.

El legislador señaló que esta capacitación permitirá que miles de jóvenes cuenten con conocimientos básicos para identificar riesgos, evacuar de forma segura y brindar primeros auxilios ante una emergencia.

Subrayó que una persona preparada puede convertirse en un factor de protección para su familia y su comunidad ante un desastre natural que ponga a prueba a una región.

Elizondo Pérez recordó que México cuenta con una amplia experiencia en materia de Protección Civil, fortalecida después de los sismos de 1985 y 2017, así como de lluvias, inundaciones y huracanes que han afectado distintas regiones del país.

Por ello, afirmó que el Estado no debe limitarse a reaccionar ante las tragedias, sino que debe anticiparse a los riesgos y preparar a la población.

Preparación ante Desastres Naturales

El senador resaltó que esta reforma permitirá ampliar la cultura de la prevención y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades, y destacó la importancia de trabajar en conjunto con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, para seguir fortaleciendo a Coahuila y a México.

Afirmó que, ante una emergencia, el apoyo resulta indispensable. Sin embargo, la preparación, el conocimiento y la organización pueden marcar la diferencia y convertirse en una fuerza capaz de proteger y salvar vidas.