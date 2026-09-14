Gerardo Bernal Mireles sigue libre mientras Jesucristofer Orozco lucha por su vida

MONCLOVA, COAH.- Gerardo Bernal Mireles permanece en libertad tras ser señalado como responsable del atropellamiento de Jesucristofer Iván Orozco Cruz, de 19 años, quien permanece hospitalizado con muerte cerebral.

"Podrá librarse de la justicia, pero no de la justicia divina", expresó la familia del joven ante la falta de acciones que, aseguran, se han tomado contra el conductor.

Nataly Cruz, madre de Jesucristofer, relató que el accidente ocurrió el pasado miércoles, alrededor de las 21:30 horas, en la colonia Veteranos, cerca del Oxxo ubicado por el campo deportivo.

Explicó que su hijo viajaba en motocicleta para comprar hielo cuando una camioneta se atravesó en su camino y lo proyectó varios metros.

La madre aseguró que Bernal Mireles fue detenido inicialmente por policías, pero posteriormente quedó en libertad y no fue presentado ante la autoridad.

Cruz señaló que acudió a Seguridad Pública y a la Fiscalía del Estado para conocer la situación jurídica del conductor, pero afirmó que no fue consignado ni las autoridades la buscaron para conocer la condición médica de su hijo.

Demandas de la familia

Asimismo, sostuvo que el conductor presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol y acusó que tendría influencias en diversas dependencias, además de familiares que, según su versión, lo habrían ayudado a evadir los procesos correspondientes.

La familia exige que el caso sea investigado y que se determinen responsabilidades por el atropellamiento que mantiene al joven en estado crítico.