Óscar Ríos Ramírez apoya a escuelas de Nueva Rosita con minisplits

NUEVA ROSITA, COAH.- Como parte del compromiso con la educación, el alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, inició la entrega de equipos minisplit a las instituciones educativas.

El presidente municipal informó que serán 30 aparatos los que se destinarán a planteles que, en su momento, presentaron la solicitud de apoyo ante la Administración Municipal 2025-2027 que encabeza.

El apoyo a las escuelas

Durante un evento realizado en el jardín de niños "Federico Berrueto Ramón", ubicado en la colonia Carlos A. Rovirosa, donde se llevó el programa "Alcalde en Tu Escuela", Ríos Ramírez también entregó material deportivo para los estudiantes y, kits de limpieza para el área de intendencia.

El alcalde destacó la importancia de mantener la unidad y señaló que se trata de un gobierno de todos y para todos, por lo que es necesario cuidar y brindar atención a las niñas y niños que cursan sus estudios en los diferentes planteles educativos.

Agradecimientos de la comunidad educativa

La directora del jardín de niños, profesora Fidencia Ojeda Juárez, agradeció, a nombre de docentes y padres de familia, el apoyo que el alcalde ha brindado a la institución para mejorar las condiciones de los estudiantes.

Durante el evento, en el que también se realizó una verbena popular previa a las fiestas patrias, la directora informó que recibieron también otro apoyo económico por parte de la licenciada Betty Gutiérrez, recursos de 5 mil pesos destinado a la adquisición de un minisplit que será instalado en el área del comedor.