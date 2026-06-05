Fallece Román Cepeda, alcalde de Torreón, a los 60 años

TORREÓN, México — El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, falleció este viernes 5 de junio a los 60 años de edad, luego de ser ingresado de urgencia debido a un delicado estado de salud en las instalaciones del Sanatorio Español de esta ciudad, donde permanecía bajo atención médica.

La noticia de su deceso fue confirmada de manera oficial tras un periodo en el que su condición física lo mantuvo alejado de la esfera pública. Cepeda González, quien contaba con una trayectoria de más de tres décadas en la administración pública y la política del estado de Coahuila, ejercía actualmente su segundo periodo al frente del Ayuntamiento de Torreón, con un mandato constitucional programado originalmente hasta el año 2027.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Román Cepeda?

Las especulaciones en torno a la salud del funcionario estatal comenzaron a registrarse desde el año 2025 en plataformas digitales y sectores políticos. A pesar de que en abril y junio de ese mismo año el mandatario municipal desmintió de forma pública los rumores sobre una posible solicitud de licencia, argumentando que se encontraba en condiciones para seguir en sus funciones, sus apariciones públicas disminuyeron de forma gradual en los meses subsecuentes.

Su última participación presencial relevante tuvo lugar el pasado 15 de mayo de 2026 en el marco de una sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE) Laguna, evento que estuvo encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Posterior a esa fecha, el alcalde tuvo una breve reaparición en redes sociales con motivo del festejo de su esposa, Selina Bremer, y su última actividad institucional ocurrió el miércoles 3 de junio, cuando encabezó una sesión de Cabildo celebrada mediante la modalidad virtual.

Detalles sobre la trayectoria política de Román Cepeda

Nacido el 13 de febrero en Torreón, el político era miembro de una familia con tradición en el sector público coahuilense, siendo nieto del exgobernador Román Cepeda Flores. Estudió Derecho en la Universidad de Estudios Avanzados CAM Torreón y cursó una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

A lo largo de su carrera dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), corporación en la que militó desde los 18 años, fungió como diputado local, secretario de Fomento Agropecuario Estatal y secretario del Trabajo de Coahuila. En 2021 fue electo alcalde para el periodo 2022-2024 y, tras conseguir la reelección, asumió su segundo término el 3 de enero de 2025. Al funcionario le sobreviven su esposa y sus tres hijos.