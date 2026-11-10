Coahuila
Venden ropa para pagar cirugía de ex obrero de AHMSA
Familia de Ulises Treviño Quintero busca reunir entre 350 mil y 400 mil pesos para una operación que no puede realizarse en el IMSS.
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MONCLOVA, COAH.- Familiares de Ulises Treviño Quintero, ex trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA), realizan una venta de ropa americana en la colonia Obrera Sur para reunir recursos que permitan pagar una cirugía que requiere tras sufrir un derrame cerebral.
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