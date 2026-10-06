Construyendo la mejor Fiscalía de México: Federico Fernández Montañez

MONCLOVA, COAH.- Con el fortalecimiento de la coordinación institucional, la atención directa a la ciudadanía y nuevas estrategias de inteligencia, la Fiscalía General del Estado busca consolidarse como la mejor Fiscalía de México, señaló su titular, Federico Fernández Montañez.

El Fiscal General de Coahuila explicó que este objetivo se trabaja de manera conjunta con las distintas áreas de la institución, los delegados regionales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Fernández Montañez también ha mantenido acercamientos con instituciones educativas, sectores empresariales y diferentes órdenes de gobierno, bajo la premisa de que sociedad y autoridades pueden trabajar como un mismo equipo en materia de seguridad.

Entre los factores que ha destacado para fortalecer el modelo de seguridad se encuentra la coordinación entre instituciones y la voluntad política del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender los retos de esta materia.

Estrategias de Inteligencia y Combate al Narcomenudeo

Como parte de las acciones emprendidas, semanas atrás el Fiscal General informó sobre la creación de nuevos agrupamientos destinados a reforzar las labores de inteligencia y el combate al narcomenudeo.

A estas estrategias se suman los lunes de atención ciudadana implementados en las delegaciones regionales, espacios en los que las personas víctimas de algún delito pueden reunirse directamente con los delegados para revisar el avance de sus casos.

Fernández Montañez señaló que estas acciones forman parte del objetivo de consolidar una institución cercana a la ciudadanía y con mayores capacidades para atender los delitos.

Coordinación entre Instituciones para la Seguridad

En materia de seguridad, Coahuila ha sido reconocido por sus niveles de percepción de seguridad, mientras que los diferentes órdenes de gobierno mantienen una estrategia coordinada.

Dentro de este esquema, la Fiscalía General del Estado trabaja de manera conjunta con la Policía Estatal y las fuerzas federales para fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate a los delitos.