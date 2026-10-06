Mejora Coahuila extiende Mes del Testamento

Mejora Coahuila invitó a la población a aprovechar la ampliación del Mes del Testamento, que permanecerá vigente durante octubre y hasta noviembre.

Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova, explicó que el programa busca apoyar a quienes desean dar certeza jurídica a sus bienes y dejar legalmente establecidos sus derechos.

Los interesados deben acudir a las oficinas de Mejora para registrarse y posteriormente ser canalizados con un notario, de acuerdo con el lugar donde viven.

El programa contempla certificados gratuitos para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad. También se ofrece un 50 % de descuento a quienes, mediante un estudio socioeconómico, puedan cubrir una parte del costo.

Cavazos señaló que existe un convenio estatal con el Colegio de Notarios para facilitar el proceso y destacó que realizar el trámite permite evitar costos económicos posteriores para las familias.