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Coahuila

Mejora Coahuila extiende Mes del Testamento

El programa de Mejora Coahuila busca brindar certeza jurídica a los bienes de la población.

Por Carolina Salomón - 06 octubre, 2026 - 08:09 p.m.
Mejora Coahuila extiende Mes del Testamento
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      Mejora Coahuila invitó a la población a aprovechar la ampliación del Mes del Testamento, que permanecerá vigente durante octubre y hasta noviembre.

       

      Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova, explicó que el programa busca apoyar a quienes desean dar certeza jurídica a sus bienes y dejar legalmente establecidos sus derechos.

      Los interesados deben acudir a las oficinas de Mejora para registrarse y posteriormente ser canalizados con un notario, de acuerdo con el lugar donde viven.

       

      El programa contempla certificados gratuitos para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad. También se ofrece un 50 % de descuento a quienes, mediante un estudio socioeconómico, puedan cubrir una parte del costo.

      Cavazos señaló que existe un convenio estatal con el Colegio de Notarios para facilitar el proceso y destacó que realizar el trámite permite evitar costos económicos posteriores para las familias.

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