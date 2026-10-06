Aumentan los baches en la ciudad por lluvias

Hasta en 70% aumentaron los reportes de baches tras las lluvias registradas en la ciudad, informó Adrián Balderas, director de Bacheo.

El funcionario señaló que las precipitaciones agravaron las condiciones de vialidades principales, colonias y puntos donde ya se tenían rupturas pendientes de reparación.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en la calle Colombia, una de las vialidades afectadas de la zona centro; posteriormente acudirán a la colonia Loma Linda y a la avenida Las Granjas.

Balderas indicó que la calle Juárez también presenta una cantidad importante de baches y forma parte de las vialidades que requieren atención.

Respecto a la escasez de asfalto, aseguró que el área de Bacheo cuenta con reservas del material, por lo que hasta el momento no han enfrentado desabasto para realizar los trabajos.

Explicó que la empresa encargada de suministrar la materia prima se preparó con anticipación y actualmente las cuatro unidades de bacheo utilizan alrededor de 12 metros cúbicos de asfalto diarios.

Sin embargo, las lluvias representan una limitante para las labores, debido a que el material utilizado es asfalto caliente y la superficie debe encontrarse en condiciones adecuadas para su aplicación.

Balderas explicó que no es posible colocar el material caliente sobre agua, debido al riesgo que representa la combinación de material frío y caliente.

Ante esta situación, indicó que están a la espera de que aumenten las temperaturas para avanzar con los trabajos pendientes. Por indicaciones del alcalde Carlos Villarreal, agregó, también se prepara el uso de asfalto frío, que permitirá atender algunos puntos aun cuando exista presencia de agua.