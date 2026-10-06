Fiscalía General del Estado judicializa caso de robo en cajero

La Fiscalía General del Estado judicializó la carpeta de investigación en contra de un individuo detenido el pasado sábado 3 de octubre tras ser detectado en un cajero de Banca Afirme en la calle Venustiano Carranza, por lo que se encuentra a la espera de la celebración de la audiencia de imputación.

El delegado de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que la detención ocurrió luego de recibir el reporte sobre una persona que realizaba actividades ilícitas en el dispositivo bancario.

Lazo Chapa precisó que los delitos que se le imputarán al sospechoso son robo en grado de tentativa y daños. Aclaró además que, hasta el momento, no existe un dictamen de valuación para cuantificar el daño económico exacto, aunque el apoderado legal de la institución bancaria ya interpuso la denuncia correspondiente.

Como elementos de prueba para sostener la causa penal, la representación social integró a la carpeta de investigación, testimoniales, periciales, documentales y los videos de las cámaras de seguridad del inmueble.

Por otra parte, la autoridad descartó la participación de más personas involucradas y confirmó que no se practicaron exámenes toxicológicos al detenido debido a que los elementos típicos de los delitos imputados no lo requieren.